إصابة شخصين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء إصابة شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام في جنوب لبنان .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للاعلام ، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت إلى إصابة شخصين بجروح احتاجا الدخول لمستشفى مرجعيون الحكومي لإتمام العلاج".

ووفق الوكالة ،"استهدف الطيران المسّير الإسرائيلي صباح اليوم، الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب الجنوبية".وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة "كفرشوبا" في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الثلاثاء، على الأودية والجرود المجاورة لبلدتي زبقين" وياطر، وعلى أطراف بلدتي عيتا الشعب وكفرشوبا في جنوب لبنان.

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