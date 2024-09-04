الكويت تعرب عن تضامنها مع مصر ورفضها تصريحات نتنياهو

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية ورفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة بائسة لإقحام اسم مصر، بهدف تشتيت الانتباه عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني، وعرقلة جهود الوساطة المشتركة، من قبل كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والهادفة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها الثلاثاء على وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي، لتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق دول المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز