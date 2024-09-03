مصر ترفض تصريحات نتنياهو المؤججة للاحتقان في المنطقة

المصدر: البيان

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أكدت جمهورية مصر العربية أنها ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محمّلةً إياه عواقب تصريحاته التي تؤجج الاحتقان في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها نتنياهو يوم الثاني من سبتمبر، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في البيان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سعى إلى «عرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة»، مؤكدةً رفض «كل المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن».

وحمَّلت مصر الحكومة الإسرائيلية «عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد تأزيم الموقف»، مشيرةً إلى أنها «تستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة».

ونوهت بحرصها على «مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة، بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين، ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة».

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