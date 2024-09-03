بايدن يؤكد استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مستمرة.

جاءت تصريحات بايدن للصحفيين بينما كان يغادر البيت الأبيض، مساء أمس، متجهاً إلى إحدى محطات الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي مع نائبة الرئيس كامالا هاريس في بيتسبرغ.

ورداً على سؤال عن وقف إطلاق النار في غزة، قال بايدن: «نحن نتفاوض.. نحن في منتصف المفاوضات».

وسئل بايدن أيضاً عن تصريحه في وقت سابق بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبذل جهداً كافياً للتوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، لكنه اكتفى بالرد قائلاً: «ما زلنا في مفاوضات. ليس معه، ولكن مع زملائي من قطر ومن مصر».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز