حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تمضي قدماً

المصدر: غزة - وكالات

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واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الدامية على قطاع غزة، وقتل أمس، 48 فلسطينياً على الأقل في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت دخلت حملة التطعيم يومها الثاني ضد شلل الأطفال في القطاع، حيث من المفروض أن يسري التوقف اليومي للقتال وسط غزة لتسهيل جهود التطعيم، من السادسة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

وقال مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إن أكثر من 80 ألف طفل تلقوا التطعيم في المناطق الوسطى من غزة، في اليوم الأول من الحملة. وينبغي بحلول اليوم الوصول إلى نحو 156 ألف طفل دون العاشرة في منطقة وسط القطاع. وسيحتاج الأطفال إلى تحصينهم بجرعة ثانية من اللقاح في غضون أربعة أسابيع. ولكن المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لويز ووتريدغ، قالت إنه من الخطورة بمكان ذهاب بعض العائلات إلى مراكز التطعيم. وأشارت إلى عدم توقف القتال بشكل كامل.

وواصل الآباء إحضار أطفالهم الرضع إلى المراكز الطبية لتلقي التطعيم، رغم مخاطر القصف. وقال مسؤولون إن سبعة فلسطينيين لقوا حتفهم في غارتين جويتين إسرائيليتين على مدينة غزة، بينما قتلت غارتان أخريان ستة أشخاص في مخيمي البريج والنصيرات للاجئين.

وقال الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إن المقاتلين تصدوا للقوات الإسرائيلية في الشمال والجنوب وفي بعض المناطق الوسطى من غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مقتل ما يقدر بنحو 40786 فلسطينياً وإصابة أكثر من 94 ألفاً في القطاع منذ بداية الحرب في أكتوبر.

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