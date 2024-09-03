في الضفة الغربية.. تدمير وحصار واعتقالات لليوم السادس

المصدر: رام الله - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت القوات الإسرائيلية، أمس، عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، لليوم السادس على التوالي. ووفق مصادر فلسطينية، «أسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ الأربعاء الماضي، عن استشهاد 17 مواطناً، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بالممتلكات والبنية التحتية». وقضى شاب وطفل الأحد بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما عند مدخل بلدة كفردان غربي جنين أثناء محاولتهما توزيع الخبز على المحاصرين عند أطراف مدينة جنين، فيما لقي شاب حتفه وأصيب آخر في قصف مسيرة إسرائيلية في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وفجر أمس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، واعتقلت شابين، وآخر من بلدة اليامون، فيما اعتقلت أسيراً محرراً بعد اقتحام منزله في حي الجابريات بجنين.

واعتقلت قوات الاحتلال ليل الأحد 20 فلسطينياً على الأقل من مناطق متفرقة في الضفة، بينهم فتاة، وسيدة اعتقلت كرهينة إضافة إلى طفل وأسرى سابقين.

وأضاف أن «حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة ارتفعت إلى نحو 130 حالة اعتقال، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين منذ ستة أيام، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات». واعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين وأغلقت طرقاً في محافظة الخليل، جنوبي الضفة، والتي بدأ التصعيد يصل إليها بمستويات ساخنة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز