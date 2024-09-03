قصف متبادل بين إسرائيل وجنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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واصل الطيران الإسرائيلي أمس، غاراته على مناطق متفرقة بجنوب لبنان، فيما أطلق «حزب الله» رشقات صاروخية وعدداً من المسيرات على مواقع إسرائيلية في الشمال.

وبحسب الإعلام اللبناني، شن الطيران المسير الإسرائيلي غارة على منطقة «الجوار» الحرجية غرب بلدة «ياطر» الجنوبية، واستهدف أطراف البلدة مرة ثانية في نفس اليوم.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن في وقت سابق من أمس غارة استهدفت بلدة مركبا في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شبعا الجنوبية. وشن الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة مركبا وبلدة يارون في جنوب لبنان، كما قصفت بالقذائف الفوسفورية بلدة الخيام الجنوبية ما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق مقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة الناقورة أدت إلى مقتل شخصين.

وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، إن أحد القتيلين كان موظفاً في شركة تنظيف متعاقدة مع الوكالة. وقالت المتحدثة باسم اليونيفيل، كانديس أرديل «قتل عامل متعاقد وشخص آخر في السيارة»، مضيفة أن «الهجمات على المدنيين هي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي». وكانت الوكالة اللبنانية أشارت إلى نجاة سائق بعد تعرض شاحنته لرشقات رشاشة، أثناء مروره على الطريق الحدودية بين كفركلا والعديسة، حيث أصابت الرصاصات أحد الأبواب والإطارات.

صواريخ كاتيوشا

من جانبه، أعلن «حزب الله» في بيان أن عناصره استهدفوا مستوطنات عين يعقوب وجعتون ويحيعام الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا رداً على الغارة الإسرائيلية على بلدة الناقورة.

وكان الحزب أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في كل من مستوطنتي أفيفيم والمنارة بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا جنوداً إسرائيليين في مرتفع عداثر بقذائف المدفعية.

كما أعلن الحزب في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا موقعي «الرمثا» في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة و«زبدين» في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

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