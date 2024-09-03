الأمم المتحدة: أسر بأكملها في اليمن تواجه الجوع

المصدر: عدن - محمد أحمد

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كشف تقرير أممي حديث عن وجود أسر بأكملها في اليمن تواجه الجوع كل يوم، وذكر أن 85 % من الأسر النازحة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية. وقد لجأ العديد منها إلى آليات قاسية للتأقلم مع الظروف الصعبة، مثل تقليل أحجام الوجبات أو تخطي تناول الوجبات تماماً.

ووفق تحديث لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن مراقبة حماية النازحين داخلياً، فإن البيانات، التي تم جمعها من أكثر من 47 ألف أسرة في النصف الأول من العام الحالي، والتي شملها المسح ويقيم عدد كبير منها في مواقع النازحين، ظهر أن 85 % من هذه الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، وقد لجأ العديد منها إلى تدابير قاسية للتأقلم مع الظروف الصعبة، مثل تقليل أحجام الوجبات أو تخطي تناول الوجبات تماماً.

المفوضية في تقريرها أكدت أن هناك «أسراً بأكملها تواجه الجوع كل يوم»، وقالت: إن الافتقار الواسع النطاق إلى الوثائق المدنية بين الأسر النازحة، فهناك من 51 % من الأسر التي شملها الاستطلاع لديها طفل واحد على الأقل بدون شهادة ميلاد، و70 % لديها أفراد من الأسرة بدون بطاقات هوية وطنية.

دعم عالمي

وأكدت الحاجة إلى دعم عالمي أكثر منهجية واستدامة لدول مثل اليمن - أحد أكثر بلدان العالم تأثراً بالتغير المناخي. كما أنها من بين أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثار الظروف الجوية القاسية والكوارث الناجمة عن تغير المناخ أو التكيف معها، حيث أصبحت هذه الكوارث أكثر تواتراً.

وحسب ما جاء في التقرير فإن الفيضانات الكارثية الأخيرة في مديرية ملحان بمحافظة المحويت - والتي نجمت عن الأمطار الغزيرة أدت إلى انهيار ثلاثة سدود ودمرت مجتمعات بأكملها. وعلى مدار الشهر الماضي، أودت الفيضانات بحياة 97 شخصاً وأصابت العديد من الأشخاص الآخرين، وأثرت على أكثر من 56 ألف منزل في 20 محافظة وشردت أكثر من ألف أسرة.

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