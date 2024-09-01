حماس تعلق على مقتل الرهائن في نفق بمدينة رفح

المصدر: أ ف ب

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أعلن قيادي في حركة حماس، اليوم الأحد، أن بعض الرهائن الذين عثر على جثثهم في رفح كانوا ضمن "قائمة وافقت عليها" الحركة للإفراج عنهم.

وأكد القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" أن الحركة كانت وافقت على إطلاق سراح بعض الرهائن الذين عثر على جثثهم في نفق في مدينة رفح، في حال تمّ التوصل إلى هدنة.

وأوضح أن "بعض أسماء الأسرى الذين أعلن الاحتلال العثور عليهم كانوا ضمن القائمة التي وافقت عليها حماس للإفراج عنهم".

وألمح المسؤول إلى أن بين الأسماء التي تمّت الموافقة عليها الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن غولدبرغ بولين والرهينتين كرمل غات وعيدت يروشالمي اللتين عثر عليهما أيضا في النفق كانوا بين الذين وافقت حماس على إطلاق سراحهم في حال التوصل إلى اتفاق هدنة.

وقال القيادي في الحركة إن الستة "قتلوا بنيران وقصف الاحتلال"، الأمر الذي نفاه الجيش الإسرائيلي.

وكانت حركة حماس نشرت بيانا في وقت سابق اليوم قال فيه القيادي في الحركة عزت الرشق إن "من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والإدارة الأمريكية بسبب انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان".

وقال إن "الأسرى" قتلوا "بالقصف الإسرائيلي"، مضيفا أن حماس "كانت حريصة أكثر من (الرئيس الأمريكي جو) بايدن على حياة الأسرى لديها، ولهذا وافقت على مقترحه" بخصوص الهدنة، "بينما رفضهما (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

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