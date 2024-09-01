حماس تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة رهائن والجيش الإسرائيلي يكشف هوياتهم

المصدر: وكالات

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حملت حركة حماس اليوم الأحد إسرائيل المسؤولية عن وفاة رهائن، فيما كشف الجيش الإسرائيلي هويات الرهائن الستة الذين عثر على جثثهم في نفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة "من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد أنه حدد هويات الرهائن الستة الذين عثر عليهم في نفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة.

وعُثر على جثثهم السبت في "نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة" وقد أُعيدت إلى إسرائيل حيث تم التعرف عليها رسميا، بحسب الجيش.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن جثث كارميل جات وإيدن يروشالمي وهيرش غولدبرغ-بولين وألكسندر لوبانوف وألموغ ساروسي وأوري دانينو نقلت إلى إسرائيل.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أن من بين الضحايا الرهينة الإسرائيلي- الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين.

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