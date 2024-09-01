إسرائيل تقصف في لبنان بعد هجمات لـ «حزب الله»

المصدر: بيروت - وكالات

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قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه ضرب أهدافاً في لبنان، رداً على سلسلة من الهجمات الصاروخية التي شنها «حزب الله»، مشيراً إلى إطلاق صافرات الإنذار في وقت متأخر ليل الجمعة بمنطقة الجليل الغربي، في أعقاب إطلاق 40 صاروخاً من لبنان. وتابع الجيش أنه تم اعتراض بعض المقذوفات، بينما سقط بعضها في المنطقة، مضيفاً أنه لم تحدث أي إصابات.

وذكر أنه ضرب مصادر إطلاق النار، وأن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت عدداً من قاذفات حزب الله. وقال إنه خلال الساعات القليلة الماضية، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي عدداً من منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحزب في جنوبي لبنان.

وأعلن الحزب عن قصف قيادة اللواء الغربي الإسرائيلي ومربض مدفعية، وانتشار للجنود بصواريخ «فلق والكاتيوشا»، وقال في بيان إن مقاتليه قصفوا مربض مدفعية تابعاً للكتيبة 411 في «نافه زيف»، ومقر قيادة اللواء الغربي 300 ‏في ثكنة يعرا، وانتشاراً للجنود في محيطه، بصليات من صواريخ الفلق والكاتيوشا.‏

وكان الإعلام الحربي في الحزب، أعلن عن تنفيذ «عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية (ليل) الجمعة».

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