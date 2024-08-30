مصر.. تفاصيل جديدة حول حادثة الطعن في طابا

المصدر: وكالات

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ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم الجمعة نقلا عن مصدر "رفيع المستوى" قوله إن حادث طعن لعدد من السياح وقع في منتجع طابا بشبه جزيرة سيناء.

ونقلت القناة عن شهود قولهم إن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى، وإن "ما جرى (هو) مشاجرة بين بعض العاملين في أحد فنادق طابا وعدد من السائحين".

وبحسب القناة، نفى مصدر مصري صحة ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حادث طعن لإسرائيليين.

وكشفت القناة نقلا عن مصدر مطلع أن المشاجرة جرت بأحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48 نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين

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