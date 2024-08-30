قصف إسرائيلي يستهدف بلدتي "العديسة" و"شبعا" في جنوب لبنان

المصدر: د ب أ

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قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الجمعة بلدتي العديسة وشبعا في جنوب لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ،قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة العديسة في جنوب لبنان، مما أدى إلى اندلاع حرائق بعد إلقاء محلقات إسرائيلية قنابل حارقة فوق حرش البلدة.

وقصفت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بقذائف الهاون أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية، كما قصفت بالقذائف المدفعية عددا من المناطق الجنوبية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على منطقة حامول في أطراف بلدة الناقورة، وعلى منطقة عين الزرقا عند أطراف بلدة طيرحرفا، وعلى المنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي الجبين و يارين في جنوب لبنان،واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضاً أطراف بلدتي مجدل زون ويارون الجنوبيتين.

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