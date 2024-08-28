الأمم المتحدة تعلن تعرض إحدى سياراتها في غزة لإطلاق نار إسرائيلي

المصدر: وام

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أعلنت الأمم المتحدة تعرض إحدى سيارات العمل الإنساني التابعة لها في غزة والتي كانت تحمل شارة المنظمة الدولية 10 مرات لنيران الجيش الإسرائيلي بما في ذلك رصاصات استهدفت نوافذها الأمامية بينما كانت ضمن قافلة تم تنسيق تحركها بشكل كامل مع الجيش الإسرائيلي.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريحات له اليوم (الأربعاء) عدم إصابة الموظفين اللذين كانا في السيارة ونوه إلى ما صرح به مسؤول أممي رفيع المستوى دون أن يُفصَح عن اسمه، قبل يومين للصحفيين عن الحاجة إلى عربات مصفحة في غزة وقال إن الحادثة أظهرت أهمية ذلك إذ أنقذت السيارة المصفحة حياة الموظفين وكشفت أن النظم الحالية للتنسيق غير فعالة وتعهد بأن تواصل الأمم المتحدة العمل مع الجيش الإسرائيلي لضمان عدم تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.

وشدد المتحدث الدولي على ضرورة احترام الأطراف للقانون الدولي الإنساني في كل الأوقات بما يعني حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والصحة أينما كانوا في غزة موضحا أن ذلك ينطبق على الخاضعين لأوامر الإخلاء سواء انتقلوا من أماكنهم أم لا مشيرا إلى أن من يغادرون يجب أن يتوفر لهم وقت كاف للمغادرة وطرق آمنة ومناطق آمنة أيضا يذهبون إليها.

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