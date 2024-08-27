غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفاً و476 قتيلاً

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و476 قتيلا ، إلى جانب أكثر من 93 ألفا و 647 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم:" ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و113 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ326 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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