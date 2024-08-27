انهيار سد «أربعات» يودي بحياة العشرات في السودان

المصدر: بانكوك - وام، عواصم - وكالات

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شهدت ولاية البحر الأحمر كارثة مع انهيار سد «أربعات» الذي يبعد عن مدينة بورتسودان 20 كلم، إثر السيول والأمطار الغزيرة التي شهدها السودان خلال الأسابيع الماضية، ولقي 22 شخصاً مصرعهم وأصيب 19 آخرون إثر فيضانات وانهيارات طينية في تايلاند، وتترقب اليابان وصول إعصار شديد، فيما سجلت أستراليا درجة حرارة هي الأعلى في فصل الشتاء.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن أربعة أشخاص في الأقل لقوا حتفهم بسبب مياه الفيضانات الناجمة عن انهيار السد، وقال مسؤول محلي إنه يعتقد بأن هناك ما لا يقل عن 60 قتيلاً والعديد من المفقودين. وذكرت صحيفة «مداميك» أن كثيرين من القرويين صعدوا إلى قمم التلال لتجنب ارتفاع منسوب المياه.

فيضانات تايلاند

في تايلاند، لقي 22 شخصاً مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجراح إثر فيضانات وانهيارات طينية ناجمة عن الأمطار الموسمية. ونقلت وكالة الأنباء التايلاندية عن تشايوات جونثيرابونغ المدير العام لإدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند قوله إن الفترة من 16 إلى 26 أغسطس الحالي شهدت فيضانات مفاجئة وتدفقات مياه في 13 مقاطعة ما أسفر عن تضرر 12 ألف أسرة إلى جانب سقوط ضحايا ومصابين. يأتي ذلك فيما قال مسؤولون إن زوجين روسيين وتسعة عمال مهاجرين من ميانمار المجاورة كانوا بين 13 شخصاً لقوا حتفهم في انهيار طيني في جزيرة بوكيت الجنوبية إثر هطول الأمطار على 12 إقليماً الأسبوع الماضي.

في ولاية أريزونا الأمريكية، أكد حراس الحديقة الوطنية في غراند كانيون وفاة امرأة تبلغ من العمر 33 عاماً، كان تم الإعلان عن فقدانها بعد فيضانات مفاجئة في الحديقة. وعُثر على جثة المرأة، الأحد، بالقرب من نهر كولورادو، في خضم عملية بحث وإنقاذ استمرت عدة أيام.

الإعصار شانشان

وتستعد اليابان لمرور إعصار شديد يقترب من جنوب الأرخبيل قبل أن يتجه نحو جزيرة كيوشو هذا الأسبوع، على ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد أمس. ومن المتوقع أن يصل الإعصار شانشان إلى جزيرة أمامي الصغيرة في أوكيناوا غداً مصحوباً برياح تبلغ سرعتها 216 كيلو متراً في الساعة قبل أن يتجه نحو كيوشو ثم جزيرة هونشو الرئيسية.

لكن بالمقابل، سجلت أستراليا أمس، درجة حرارة هي الأعلى في فصل الشتاء، وصلت إلى 41.6 درجة مئوية في قسم من ساحلها الشمالي الغربي الوعر والنائي. وقال متحدث باسم مكتب الأرصاد إن القراءة كانت «أعلى درجة حرارة في أغسطس لأي مكان في أستراليا» و«أعلى درجة حرارة قياسية جديدة في أنحاء أستراليا لأي من أشهر الشتاء».

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