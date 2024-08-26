وفاة سليم الحص

المصدر: (بيروت - وكالات)

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توفي، أمس، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سليم الحص، عن 94 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في بيان وصفه فيه بأنه «ضمير لبنان». وجاء في بيان ميقاتي: «رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي، وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام».

ورأس الحص حكومات عدة إبان الحرب اللبنانية (1975 - 1990)، خصوصاً أواخر ثمانينيات القرن الماضي. والحص خبير اقتصادي، ويعد من التكنوقراط. ولد الحص في 1929، وهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة.

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