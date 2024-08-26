تحذير أمريكي من كارثة بيئية بعد الهجوم الحوثي على ناقلة نفط

المصدر: واشنطن ـ أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت الولايات المتحدة من كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر بعد أن هاجم المتمردون الحوثيون ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن.

وأصابت ثلاثة مقذوفات يوم الأربعاء الماضي ناقلة النفط «سونيون» قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، حسب وكالة «يو كاي أم تي أو» التي تديرها القوات البحرية البريطانية. وقالت ميليشيا الحوثي إنها استهدفت السفينة بمسيّرات وصواريخ.

وكانت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أعلنت الخميس أنها نقلت طاقم الناقلة غداة تضررها جراء هجوم قبالة سواحل الحُديدة التي تسيطر عليها الميليشيا في غرب اليمن، وحذّرت من أن السفينة تشكل «خطراً بيئياً».

وذكرت وكالة «يو كاي أم تي أو» أنها «تلقت تقريراً برصد اندلاع ثلاثة حرائق» على متن الناقلة سونيون، مشيرة إلى أن السفينة «تنجرف على ما يبدو». وبثت الميليشيا مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر، وفقاً لهم، ثلاثة انفجارات على الناقلة.

كارثة كبرى

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان السبت من أن «هجمات الحوثيين المستمرة تهدد بتسرب مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، وهي كمية أكبر بأربعة أضعاف من كارثة إكسون فالديز» عام 1989 والتي تشكل واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ميلر: «بينما تم إجلاء الطاقم، يبدو أن الحوثيين مصممون على إغراق السفينة وحمولتها في البحر».

وأشارت المهمة الأوروبية إلى أن السفينة سونيون «التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل الآن خطراً ملاحياً وبيئياً»، مؤكدة «ضرورة أن يتوخى الجميع في المنطقة الحذر والامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي».

وتابع ميلر «ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال ونحض الدول الأخرى على التدخل للمساعدة في تجنب هذه الكارثة البيئية».

ثالث سفينة

وبحسب سلطة الموانئ اليونانية، فإن السفينة «سونيون» مملوكة لشركة «دلتا تانكرز» اليونانية للشحن وكانت تقلّ طاقماً من 25 شخصاً، هم 23 فلبينياً وروسيان. وقد أبحرت من العراق وكانت متجهة إلى ميناء قريب من أثينا.

ويأتي الهجوم في إطار حملة الحوثيين على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها في ما يعتبرونه دعماً لقطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

و«سونيون» هي ثالث سفينة مملوكة لشركة «دلتا تانكرز» تتعرض لهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر، بعد سفينتَي «دلتا بلو» و«دلتا أتلانتيكا»، وفقاً لبيانات الشحن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز