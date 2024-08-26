«مجلس التعاون»: الاحتلال وانتهاكاته بغزة سبب أزمات المنطقة

المصدر: ألباخ (النمسا) - وام -غزة- د.ب.أ

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة هما السبب الجذري للأزمات المتفاقمة في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق حدود 1967.

ودعا البديوي، في كلمة خلال أعمال «ملتقى ألباخ 2024»، الذي تنظمه وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية في إطار مبادرة للأمم المتحدة، من 24 إلى 26 أغسطس الحالي في مدينة ألباخ النمساوية، إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة سبل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أن مجلس التعاون يؤمن بأن الدعم الجماعي للأمم المتحدة أمر ضروري لتجاوز هذه الأوقات العصيبة والتمسك بمبادئ الحوكمة العالمية. وحذر من التهديدات الجديدة التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن استخدام الدول للوكلاء المسلحين، وزيادة خطر انتشار الأسلحة النووية، وتطورات الذكاء الاصطناعي في الحروب المعلوماتية، كلها عوامل تزيد من حدة التوترات، مشدداً على أهمية الحلول الدبلوماسية لمنع النزاعات.

واستعرض رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تم اعتمادها في عام 2023، موضحاً أن الدبلوماسية والتعاون الدولي يمثلان الركيزة الأساسية للاستراتيجية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي وضمان السلام والأمن المستدامين. وأشار إلى أن دول المجلس تواصل دعم الحلول السلمية للنزاعات، وقال إن مبادرات المجلس الأخيرة تعمل على تعزيز الظروف الملائمة للمفاوضات، والتأكيد على القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن السيادة والسلامة الإقليمية.

وأكد أن مجلس التعاون سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية، إدراكاً منه للتأثير الشديد لهذه الصراعات على الأمن الغذائي ورفاهية المدنيين في المناطق المتضررة، لافتاً إلى جهود مجلس التعاون في اليمن والسودان ومناطق الأزمات الأخرى.

وقالت وزارة الصحة في غزة أمس، إن الجيش الإسرائيلي قتل 71 فلسطينياً على الأقل وأصاب 112، في هجمات على مناطق مختلفة في القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت بأنه ما زال عدد من الضحايا عالقين تحت الركام بسبب قلة الإمكانيات.

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