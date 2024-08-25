مصر تحذر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان

المصدر: البيان

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حذرت جمهورية مصر العربية من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، مشددةً على ضرورة تجنيب المنطقة الانزلاق إلى حالة عدم استقرار شاملة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن «مصر تتابع بقلق بالغ التصعيد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وتحذر من مخاطر التصعيد وتشدد على أهمية استقرار لبنان».

ودعت، في البيان، إلى «ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد».

وأضاف البيان: «حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وشددت على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار شاملة».

وأكدت أن «التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان تعد مؤشراً واضحاً على ما سبق أن حذرت منه مصر من مخاطر التصعيد غير المسؤول في المنطقة، على خلفية تطورات أزمة قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع».

وتابعت: «أعادت مصر التأكيد على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، لتجنيب الإقليم المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين».

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