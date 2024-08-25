ثلاثة قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

المصدر: أ ف ب

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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخران بجروح الأحد، وفق ما أحصت وزارة الصحة اللبنانية، جراء غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، أعقبت شنّ حزب الله هجوماً واسعاً بالمسيّرات والصواريخ على مواقع عسكرية اسرائيلية.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص جراء "غارة إسرائيلية استهدفت "سيارة في بلدة الخيام".

ونعت حركة أمل أحد عناصرها من بلدة الخيام، مشيرة الى أنه "استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

وفي بيان آخر، أفادت الوزارة عن أنّ "عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري أدى إلى استشهاد شخصين"، لم يتضح إذا كانا مدنيين أم مقاتلين.

وأصيب شخصان آخران بجروح، وفق الوزارة، أحدهما " لبناني جروحه طفيفه" وآخر "سوري جروحه متوسطة" جراء ضربات طالت مناطق أخرى.

وأعلن حزب الله صباح الأحد شنّ هجوم واسع تخلله إطلاق عدد كبير من المسيّرات وأكثر من "320 صاروخ" كاتيوشا على مواقع وثكنات في شمال إسرائيل، في إطار رده على مقتل قائد عملياته في جنوب لبنان فؤاد شكر بغارة اسرائيلية في 30 يوليو.

وجاء ذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات في جنوب لبنان لمنع "هجوم كبير" من الحزب.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالغارات الجوية والقصف المدفعي مناطق واسعة في جنوب لبنان، بعضها بعيد نسبياً عن الحدود.

وأحصت الوكالة "نحو أربعين غارة" إسرائيلية في محافظة النبطية، طالت في معظمها "مناطق حرجية ومفتوحة".

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