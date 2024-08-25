الكويت تشيد بالبيان الصادر عن مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان"

المصدر: وام

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أشادت دولة الكويت بما جاء في البيان الصادر عن مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان"، مثنية على جهود الشركاء الدوليين والإقليميين في محادثات جنيف.

وأشادت وزارة الخارجية، في بيان اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الكويتية، بالاتفاق على فتح المعابر وتأمين الطرق لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب السوداني، مرحبة بالدعوة للالتزام بإعلان جدة الصادر في مايو 2023.

وأكدت الوزارة، استمرار دولة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق ضمن الجسر الجوي الكويتي والذي بلغ حوالي 24 طائرة محملة بمساعدات تحتوي على مواد غذائية وطبية ودوائية وإيوائية وسيارات إسعاف.

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