غزة.. 1.9 مليون فلسطيني في 42 كيلومتراً مربعاً

المصدر: دبي - البيان، غزة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً للفلسطينيين في شرق دير البلح ومنطقة المغازي في وسط قطاع غزة، بالإخلاء إلى ما تسمى «المنطقة الإنسانية» التي قلصتها إسرائيل إلى 42 كيلومتراً مربعاً، ويتكدس فيها نحو 1.9 مليون فلسطيني من أصل 2.3 مليون هم سكان غزة، فيما أودى القصف الإسرائيلي في أنحاء القطاع بحياة العشرات، وأصاب أكثر من مائتين بجروح، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً بإخلاء الفلسطينيين في شرق دير البلح ومنطقة المغازي في وسط قطاع غزة. ونشر الكولونيل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، خريطة للمناطق التي يجب إخلاؤها.

وتضمنت الخريطة بلديات المصدر والمغازي والحارات البساتين، الأنصار، الديمثاء، الصفا، السدرة، شرق دير البلح والمفرق الشرقي لدير البلح والمتواجدين بجانب شارع صلاح الدين في هذه المنطقة، وقال «أخلوا المناطق فوراً وانتقلوا إلى المنطقة الإنسانية».

ويتعين على الفلسطينيين في المناطق المشار إليها الانتقال إلى «المنطقة الإنسانية» التي حددتها إسرائيل، والتي تبلغ مساحتها حالياً حوالي 42 كيلومتراً مربعاً (16 ميلاً مربعاً)، أو 11 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع.

ووفقاً لتقديرات جيش الدفاع الإسرائيلي، فإن نحو 1.9 مليون فلسطيني من أصل 2.3 مليون نسمة من سكان غزة، يقيمون في «المنطقة الإنسانية»، مع تأكيد الفلسطينيين ومنظمات إنسانية أن لا مناطق آمنة في غزة، حيث تتعرض مراكز الإيواء للقصف.

قصف مستمر

وأكدت السلطات الصحية في غزة أن حوالي 70 فلسطينياً قضوا في غارات إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن العديد من القتلى ما زالوا ممددين في الطرق وسط استمرار القتال أو أنهم تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون أمس: إن 36 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية عدة في جنوب القطا ع، حتى مع تقدم الاستعدادات لإجراء محادثات رفيعة المستوى لوقف إطلاق النار في العاصمة المصرية.

من بين القتلى 11 فرداً من عائلة واحدة، بينهم طفلان، عندما قصفت غارة جوية إسرائيلية منزلهم في مدينة خان يونس أمس، وفقاً لمستشفى ناصر، حيث تم نقل الجثث والجرحى.

واستقبل المستشفى ما مجموعه 33 قتلوا في ثلاث غارات منفصلة في خان يونس وما حولها. وقال مستشفى شهداء الأقصى في المدينة إنه استقبل ثلاث جثث أخرى جراء غارة. وقال مستشفى ناصر إن 17 آخرين لقوا حتفهم عندما ضربت غارة إسرائيلية طريقاً جنوب خان يونس، بينهم ركاب توك توك ومارة. وأصابت غارة أخرى عربة توك توك شرق خان يونس، قضى جراءها خمسة فلسطينيين على الأقل.

وانتشل المستجيبون الأوائل جثث 10 أشخاص من مبنى سكني غرب خان يونس. وقال المستشفى إن ظروف وفاتهم لم تتضح على الفور، لكنها كانت منطقة قصفها الجيش الإسرائيلي مراراً وتكراراً خلال الأسبوع الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز