المالكي: على «حماس» الاعتراف بسلطة شرعية واحدة في فلسطين

المصدر: دبي - البيان

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أفاد المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، بأنه يجب على حركة «حماس» أن «تعترف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين».

وقال المالكي في تصريحات نقلتها عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية: إن «الحركة ستكون بعد ذلك الاعتراف قادرة على العمل تحت حماية منظمة التحرير الفلسطينية». وأضاف «يجب على حماس أن تقبل حقيقة وجود قيادة فلسطينية واحدة، وقانون فلسطيني واحد، وسلاح فلسطيني شرعي واحد مهم».

وتابع «عليهم أن يعترفوا بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وإذا أرادوا العمل فيمكنهم ذلك، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مثل العديد من الفصائل والمنظمات الفلسطينية الأخرى». وأضاف المالكي أنه ينبغي على حماس ألا تتجاهل القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين.

وقال المالكي: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مهتم بعقد اجتماعات سنوية مع القيادة الروسية.

وأضاف لـ«سبوتنيك»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس عباس «حريصان على الاجتماع على أساس سنوي لمراجعة ومناقشة العلاقات الثنائية، ومعرفة كيف يمكنهما تعميق وتوسيع العلاقة بين روسيا وفلسطين».

وأضاف: إن «العلاقة الممتازة القائمة بين الرئيسين هي انعكاس لهذه الروابط الطيبة».

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