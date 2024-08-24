الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء شردت %90 من سكان غزة

المصدر: رام الله - وكالات

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كشفت الأمم المتحدة عن تسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية في تشرد 90 % من سكان قطاع غزة، فيما يستعد الفلسطينيون لتقديم قرار إلى الجمعية العامة، يكرّس الحكم الشامل الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بعدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد مسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتتالية في غزة، بما في ذلك 12 أمراً في أغسطس فقط، شردت 90 % من سكانها البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة منذ بدء الحرب.

كما أوضحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنها لم تتوقع أن تجد 90 % من سكان غزة يلجؤون إليها بحثاً عن مكان إيواء خلال الحرب. وأوضحت مديرة الاتصالات في الأونروا، جولييت توما، في حديث مع موقع المونيتور، إن الوكالة حرصت على تقديم المساعدات لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة، وأن أول شيء قامت به هو فتح ملاجئها لهم.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أمس، عن موعد إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة. وقالت الأونروا على منصة إكس: سنقوم بتطعيم الأطفال في كل من مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات المتنقلة لدينا بدءا من نهاية الشهر. وأضافت أن الآن هو الوقت المناسب لإعطاء الأولوية لصحة الأطفال.

وأشارت الوكالة، إلى أن تأخير الوصول لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة سيزيد من خطر انتشار شلل الأطفال.بدوره، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن رضيعاً فلسطينياً أصيب بالفيروس المسبب لشلل الأطفال في أول حالة إصابة بالمرض في غزة منذ ربع قرن، أصيب بشلل جزئي. وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس، أن الطفل (10 أشهر) أصيب بشلل في أسفل الساق اليسرى وحالته مستقرة. وقال أدهانوم: أنا قلق للغاية.

توجه فلسطيني

في الأثناء، أعلن الفلسطينيون أنهم يخططون لتقديم قرار إلى الجمعية العامة في سبتمبر، يكرس الحكم الشامل الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي أعلن أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويحدد إطارا زمنيا لإنهائه. وأبلغ رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن ، أن القرارالذي لن يكون ملزماً قانوناً، ضروري لتحفيز نهاية الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: لقد سئمنا الانتظار..

لقد انتهى وقت الانتظار. وفيما لم يكشف منصور، عن الإطار الزمني الذي يخطط الفلسطينيون لتضمينه في قرار الجمعية العامة، قال إنه يريد منهم أن يروا بأنفسهم الأهوال التي يتحملها شعبنا، وأن يطالبوا بوقف الحرب في القطاع. كما أخبر منصور، المجلس، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن عن نيته زيارة غزة، ودعا زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش وزعماء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن للانضمام إليه.

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