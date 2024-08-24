أمريكا تطالب إسرائيل بالانسحاب من حدود غزة مع مصر

المصدر: واشنطن، تل أبيب - وكالات

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يترقب العالم محادثات وقف إطلاق النار في غزة وطي صفحة الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 أشهر، وفيما كشفت واشنطن عن تقدم بنّاء، أميط اللثام عن طلب أمريكي من تل أبيب بسحب القوات من حدود القطاع مع مصر، وقبول إسرائيل جزئياً بالطلب.

وقال البيت الأبيض، أمس، إن المحادثات التي تستضيفها القاهرة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة بنّاءة، وتم إحراز بعض التقدم، مضيفاً أنه يجب على جميع الأطراف الوصول لنقطة اتفاق للعمل نحو تنفيذ اتفاق مقترح.

وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين، أن المباحثات ستستمر مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، بريت مكجورك، الممثلين لواشنطن. وأضاف كيربي، أن حركة حماس يجب أن تشارك في المفاوضات، قائلاً: نحن في القاهرة..

وهم في القاهرة.. نحن بحاجة إلى مشاركة حماس، ويجب أن نبدأ في بحث الجوانب الأساسية.. لهذه التفاصيل.. وهذا ما سنركز عليه هنا في اليومين المقبلين. ولفت كيربي، إلى أن المؤشرات الأولية في القاهرة تشير إلى أن المباحثات بناءة، مشيراً إلى أنه من المقرر استمرارها. وأضاف: الأمور في تقدم، نافياً بعض التقارير الإخبارية التي أفادت بأن المحادثات على وشك الانهيار.

طلب أمريكي

ذكر موقع أكسيوس، أمس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة مع مصر، في إطار مرحلة أولية من اتفاق وقف إطلاق النار حتى يمكن مواصلة المحادثات. وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس، إن نتنياهو قبل جزئياً بطلب بايدن الذي ذكره في مكالمتهما، ووافق على التخلي عن موقع تسيطر عليه القوات الإسرائيلية عند الحدود بين مصر وغزة.

عائلات رهائن

إلى ذلك، التقى وفد من عائلات الرهائن في قطاع غزة، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لحثه على إتمام هدنة تسمح بالإفراج عن أقاربهم، وقالت ابنة أحد المحتجزين بعد اللقاء إنها تشعر أن الاتفاق لن يتم قريباً. وقالت إيلا بن عامي في بيان صدر عن منتدى عائلات الرهائن: غادرت بانطباع ثقيل وصعب بأن اتفاق الهدنة لن يتم قريباً، أخشى على حياة والدي والنساء هناك، وعلى الجميع، يتعين علينا التوصل إلى الاتفاق.

. وإذا كان ما أقوله هنا يدفع رئيس الوزراء إلى النضال بقوة أكبر، فهذا ما ينبغي أن يحدث، يجب أن يكون منخرطاً بنسبة 200 % في هذا النضال، لأن هؤلاء مواطنوه، ومن واجبه إعادتهم إلى ديارهم. وقالت يلينا تروفانوف التي خُطف ابنها ساشا إلى قطاع غزة، إن نتنياهو نظر في عينيها وقال إنه سيبذل قصارى جهده لإعادة ابنها الوحيد وكل شخص إلى الوطن وعلى قيد الحياة.

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