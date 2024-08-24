قتلى في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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شهد القصف المدفعي والمسيّر بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، تصعيداً واسعاً، ففيما استهدف الطيران الإسرائيلي عدداً من المناطق في جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط قتلى، نفذت الميليشيا هجمات على عدد من المواقع الإسرائيلية.

واستهدفت غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة عيترون الجنوبية، كما استهدف الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيليان بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان. ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية، أمس، غارة جوية استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون في جنوب لبنان بصاروخ موجه، وتم الإبلاغ عن وقوع إصابة واحدة على الأقل.

بينما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت ليف الجنوبية. وشن الطيران الحربي والمسير الإسرائيليان، أمس، غارتين استهدفتا بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عيتا الجبل الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى مقتل شخصين أحدهما طفل يبلغ من العمر سبع سنوات. وفي بيان ثان، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة طيرحرفا الجنوبية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

كما استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية، بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدة كفركلا في جنوب لبنان. وشنت طائرة مسيرة إسرائيلية، غارة جوية استهدفت منزلاً في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل بصاروخين موجهين.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية أخرى، عدداً من القنابل على بلدة كفركلا في جنوب لبنان. وقتل شخصان وجرح شخص آخر في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على جنوب لبنان. كما أغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي كفرشوبا وكفرحمام في جنوب لبنان.

غارة

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، عن مقتل شخصين وجرح آخر في الغارة التي نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة طيرحرفا الجنوبية. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار الثقيلة فجراً باتجاه بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة في جنوب لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق، بالتزامن مع استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي فوق القرى الجنوبية.

استهداف

إلى ذلك، أعلنت ميليشيا حزب الله أنها استهدفت، أمس، جنوداً إسرائيليين في محيط تلة الخزان بمحيط موقع العاصي وموقع المالكية الإسرائيلي بقذائف ‏المدفعية. وقالت في بيان، إن عناصرها استهدفوا تموضعاً للجنود في محيط تلة الخزان بقذائف المدفعية، فضلاً عن استهداف التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية.

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