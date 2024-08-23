مقتل 9 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

المصدر: وكالات

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أعلنت مصادر أمنية إن ضربات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الجمعة أدت إلى مقتل 9 أشخاص ، فيما رد حزب الله بإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ عبر الحدود.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، في الغارات، فيما أعلن حزب الله مقتل 5 من عناصره في مواجهات مع إسرائيل اليوم الجمعة

ويتبادل الجيش الإسرائيلي إطلاق النار مع حزب الله عبر الحدود الجنوبية للبنان بالتوازي مع حرب غزة لكن تصاعدت أعمال القتال في الآونة الأخيرة وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق.

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