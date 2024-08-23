حرب كلامية بين غالانت وبن غفير تكشف انقسامات عميقة داخل الحكومة الإسرائيلية

المصدر: البيان

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نشبت حرب كلامية بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك على خلفية رسالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما أوردته سكاي نيوز عربية. هذه المواجهة تسلط الضوء على الانقسام المتزايد داخل إسرائيل.

وفي تصريحات له، اتهم غالانت بن غفير بـ"التصرفات غير المسؤولة" التي "تعرض الأمن القومي للخطر وتخلق انقساما داخليا في البلاد". وأكد أن "رئيس جهاز الأمن العام وأفراده متواجدون للقيام بواجبهم والتحذير من العواقب الوخيمة لهذه التصرفات".

الجدير بالذكر أن غالانت كان قد شن هجوما على بن غفير في 25 يوليو الماضي، واصفاً إياه بـ"محاولة تفجير الشرق الأوسط" بعد إعلان الأخير السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة.

من جانبه، وصف رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بـ"الإرهاب القومي"، مشيرا إلى الهجوم الإسرائيلي العنيف على قرية جيت الفلسطينية. وقد انتقد بار بشدة حكومة نتنياهو، لا سيما فيما يتعلق بتسليح الإسرائيليين بأسلحة مميتة لتنفيذ هجماتهم ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما اتهم بار بن غفير بتشجيع هذه الممارسات بشكل علني، محذرا من أن هذه التصرفات قد ألحق ضررا كبيرا بإسرائيل. وردا على هذه الاتهامات، طالب بن غفير بإقالة بار وانسحب من جلسة الحكومة.

وفي رده على غالانت، قال بن غفير عبر منصة "إكس": "وعدتم بإرجاع لبنان إلى العصر الحجري، بينما أنتم تعيدون شمال إسرائيل إلى العصر الحجري". وأضاف: "بدلاً من مهاجمتي على تويتر، هاجم حزب الله في لبنان".

من ناحيته، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن رسالة رئيس الشاباك بشأن عنف المستوطنين تحذير أخير من كارثة مقبلة، مؤكدا ضرورة عزل بن غفير عن مراكز اتخاذ القرارات.

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