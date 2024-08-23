"سنتكوم" تدمر ثلاث طائرات حوثية مسيرة تهدد الملاحة في البحر الأحمر

المصدر: وكالات

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كشفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الخميس، أن قواتها دمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاث طائرات بدون طيار.

وفي بيان نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت "سنتكوم" أنها تمكنت من تدمير اثنتين من تلك الطائرات فوق البحر الأحمر، والثالثة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران.

وجاء في البيان: "شكلت هذه الطائرات بدون طيار تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، ولذلك تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا".

ومنذ نوفمبر، يستهدف المتمردون الحوثيون سفنًا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس.

وأثّرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

والأربعاء، أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري أن ثلاثة مقذوفات أصابت سفينة تجارية على بعد 77 ميلاً بحرياً قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها وفقدان محركها.

ونقلت الوكالة عن ربان السفينة قوله إن "السفينة أصيبت بقذيفتين غير محددتي النوع قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة"، لافتة إلى أن "السفينة مقيدة الحركة ولا أنباء عن وقوع إصابات".

وأشارت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إلى أن الربان كان قد أفاد في وقت سابق بأن "زورقين صغيرين اقتربا من السفينة، كان على متن الزورق الأول 3-5 أشخاص، بينما كان على متن الثاني نحو 10 أشخاص".

وأضافت أن "الزورقين أطلقا نداءات للسفينة التجارية، ما أدى إلى تبادل قصير لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة".

ولفتت لاحقاً إلى أن الربان أبلغ عن "حريق على متن السفينة وفقدان قوة المحرك وتقييد حركة السفينة التي بدأت بالجنوح".

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