الأمم المتحدة: دخول جزء من المساعدات الإنسانية إلى دارفور

المصدر: جنيف - وكالات

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دخل خلال الأسبوع الجاري جزء ضئيل من المساعدات المتاحة لإقليم دارفور السوداني الذي يعاني من انتشار الجوع، وذلك من خلال معبر أدري الحدودي قادماً من تشاد.وقال جاستن برادي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إنه بعد مرور 15 شاحنة من خلال المعبر من إجمالي 131 شاحنة على الحدود، أصدرت الحكومة السودانية، تعليمات بوقف التحركات حتى يتم الاتفاق على الإجراءات التي وردت أمس.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان، إن كميات من الذرة والبقوليات والزيت والأرز تكفي 13 ألف شخص عبرت مساء الثلاثاء متجهة إلى كرينك، في غرب دارفور، مشيراً إلى أن لديه أغذية جاهزة للتحرك تكفي 500 ألف شخص.

في الأثناء، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن آلاف المدنيين المحاصرين بمدينة الفاشر بسبب النزاع الدائر هناك لا مكان آمن يذهبون إليه. وأوضحت اللجنة في بيان، أمس، أنه على الرغم من الجهود المبذولة فإنها لم تتمكن من إدخال الإغاثة الإنسانية إلى المدينة حتى يوم أمس، ودعت أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. ولفتت إلى أن طرق الإمداد الرئيسية حول الفاشر لاتزال غير قابلة للوصول ولا تستطيع الشاحنات الإنسانية والتجارية إحضار الضروريات مثل الغذاء والإمدادات الطبية.

وكشفت اللجنة أن مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا سبل العيش والوصول إلى الأراضي الزراعية في أماكن مثل مخيم زمزم لايزالون يعانون الجوع. وشددت اللجنة الدولية على ضرورة أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على الوصول إلى المجتمعات الضعيفة في زمزم وأماكن أخرى بإمدادات الإغاثة قبل فوات الأوان. ودعت اللجنة جميع الأطراف، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين.

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