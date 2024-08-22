إسرائيل تعلن أن جهدها العسكري سيتحول صوب لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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التصعيد اللافت على الجبهة الشمالية بين إسرائيل و«حزب الله» كثافة وعمقاً، ربما يصب في خانة اتجاه إسرائيلي لتحويل جهده العسكري إلى هذه الجبهة، مع التراجع النسبي في جبهة غزة. وما توقعه مراقبون وتقارير غربية، تحدث فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إذ قال إن الجيش الإسرائيلي يحول انتباهه من غزة صوب الحدود مع لبنان.

وأضاف غالانت أثناء جولة في الشمال الثلاثاء، إن إسرائيل قلصت أنشطتها في غزة، وحولت تركيزها إلى مقاتلي حزب الله في لبنان. وقال للجنود «معاقلنا تنتقل من الجنوب إلى الشمال، نحن نتحول تدريجياً، ما يزال لدينا العديد من المهام في الجنوب».

وبعد ساعات من تصريحات غالانت، نفذت طائرات إسرائيلية غارات جوية على مواقع تابعة لـ «حزب الله» في وادي البقاع اللبناني، لليلة الثانية على التوالي.

وذكر بيان عسكري أنه تم رصد انفجارات ثانوية، بعد الغارات الجوية، واستهدفت الطائرات المقاتلة أيضاً دفاعات جوية للحزب في المنطقة، التي شكلت تهديداً للطائرات الإسرائيلية، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصاً واحداً قتل وأصيب 30 آخرون في الضربات.

وأعلنت الوزارة مقتل شخصين في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، أحدهما مقاتل في «حزب الله» والثاني شاب سوري. كما استهدف الجيش الإسرائيلي القيادي في كتائب شهداء الأقصى في لبنان خليل المقدح، وقال إنه وشقيقه منير المقدح «يعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني»، وإنهما متورطان في قيادة هجمات وتهريب أموال وأسلحة إلى الضفة الغربية.

ورد «حزب الله» بإطلاق ما يزيد على 200 صاروخ ومسيرة أصابت عدداً من المنازل في الجولان السوري المحتل.

كما قال الحزب إنه شن هجوماً «بأسراب من المسيرات الانقضاضية» على مواقع عسكرية في التجمع السكني عميعاد بشمال إسرائيل، على بعد 22 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية.

وأعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه. وقال، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للاعلام، إنه «بعد متابعة ‏‏ومراقبة لقوات العدو في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏اليوم بصاروخ موجه وأصابوها إصابة ‏مباشرة».

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