الأردن يلجأ للقانون لوقف انتهاكات إسرائيل بالقدس

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

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أبلغ وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة، وفق ما جاء في بيان رسمي.

وأكد الصفدي لبلينكن في اتصال هاتفي، وفق ما ذكر بيان صادر عن الخارجية الأردنية، «ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة»، وحذر من «خطورة هذه الإجراءات، التي تقتل كل فرص تحقيق السلام».

وقال الصفدي: إن «الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ويعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة».

وفي الرياض جددت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، التأكيد على ارتباط المسلمين الأبدي بالمسجد الأقصى المبارك، وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

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