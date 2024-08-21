الإمارات ترحب بعبور أول دفعة من المساعدات إلى السودان عبر معبر "أدري"

المصدر: البيان

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رحبت دولة الإمارات بعبور أول دفعة من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السودان، من خلال معبر أدري الحدودي.

وذكرت بعثة الدولة إلى الأمم المتحدة، في تدوينة على منصة إكس، أن هذه الإمدادات ضرورية لأولئك المعرضين لخطر المجاعة، والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الحاسمة.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن عن عبور الشاحنات المحملة بالإمدادات الغذائية الحيوية الحدود من تشاد إلى السودان عبر معبر أدري. وأضاف أنه في غضون أيام قليلة منذ إعادة فتح الحدود، قام البرنامج بحشد المساعدات التغذوية والغذائية لمنطقة دارفور حيث سيحصل الأشخاص المعرضون لخطر المجاعة على المساعدات المنقذة للحياة.

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