عشرات القتلى والجرحى في غزة ولبنان.. هل أتت جولة بلينكن بمفعول عكسي؟

المصدر: البيان، وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم تظهر أي مؤشرات على خفض التصعيد في غزة وجنوب لبنان وإسرائيل بعد نهاية جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الأربعاء إن غارات جوية إسرائيلية في مناطق مختلفة بقطاع غزة قتلت 50 فلسطينيا على الأقل في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته واصلت استهداف المسلحين ومصادرة أسلحة وذخائر.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته ضربت حوالي 30 هدفا في أنحاء القطاع شملت أنفاقا ومواقع إطلاق ونقطة مراقبة.

وأضاف أن القوات قتلت العشرات من المسلحين وصادرت أسلحة بينها متفجرات وقنابل يدوية وبنادق آلية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في منطقة دير البلح المكتظة بالنازحين في وسط غزة، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين بسبب القتال.

وذكر مسعفون وسكان أن الأوامر، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها ضرورية لإخلاء المدنيين مما أصبحت "منطقة قتال خطيرة"، سرعان ما تبعها إطلاق نيران من الدبابات، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة عدد آخر بنيران البنادق الآلية.

وكان مصير كل من غزة والرهائن المحتجزين في القطاع محور المحادثات التي أجراها بلينكن في إسرائيل ومع زعيمي مصر وقطر، اللتان تتوسطان في مفاوضات وقف إطلاق النار. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر.

وعلى الجبهة اللبنانية، ارتفع عدد الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية منتصف ليل أمس الثلاثاء والتي استهدفت عدداً من المناطق في البقاع شرق لبنان إلى 30 جريحاً بينهم أربعة سوريين.

وفي تطورات الجبهة الشمالية، قتل القيادي في الجناح العسكري لحركة فتح خليل المقدح في غارة إسرائيلية في صيدا بجنوب لبنان، في أول استهداف للحركة الفلسطينية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت المقدح لارتباطه بالحرس الثوري الإيراني وقيادته هجمات ضدها في الضفة الغربية، بينما اعتبر مسؤول في حركة فتح أن العملية "دليل على رغبة إسرائيل بإشعال المنطقة".

ونعت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، في بيان "الشهيد القائد البطل" خليل المقدح وأشادت "بالدور المركزي" الذي لعبه "في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى"، وبـ"دوره الكبير في دعم خلايا المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة في الضفة (الغربية) الباسلة".

في الأثناء، أعلن حزب الله اللبناني استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه. وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر الحزب في لبنان، وذلك منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز