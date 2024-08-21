الجيش الإسرائيلي يواصل المداهمات والاعتقالات بالضفة

المصدر: دبي - البيان

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داهمت القوات الإسرائيلية أمس مدناً وبلدات عدة في الضفة الغربية، واعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم سيدة من طوباس وأسرى سابقون، وقامت بأعمال تخريب واشتبكت مع مقاتلين فلسطينيين. وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس وبلدة طمون المجاورة، ترافقها جرافة عسكرية، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في المدينة.

وأفادت جمعية «الهلال الأحمر» بإصابة 4 فلسطينيين بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام المدينة والبلدة. واعتقلت قوات الاحتلال شقيقين بعد مداهمة منزلهما في طمون.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس ومخيم العين غرباً. وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم المخيمين وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت. وأشارت المصادر إلى أن جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في «حارة القرعان» داخل مخيم بلاطة، وأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً من المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

واستهدف مقاتلون فلسطينيون جرافة عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع شديدة الانفجار داخل مخيم بلاطة وفق وسائل إعلام فلسطينية.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة جبع جنوبي مدينة جنين، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات، كما اقتحمت مقر حركة «فتح» في بلدة كفر عبوش في محافظة طولكرم وحطمت محتوياته.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك إن الاعتقالات في الضفة «توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، وقد رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب، والتدمير الواسعة في المنازل».

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