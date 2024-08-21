استهداف إسرائيلي جديد لمدرسة إيواء في غزة

المصدر: دبي - البيان غزة - وكالات

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واصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، ونفذ في اليوم 319 لهذه الحرب غارة دموية على مدرسة تؤوي نازحين، ما أودى بحياة 12 نازحاً على الأقل، بينهم طفلان، في أحدث استهداف لمدارس الإيواء في القطاع، فيما كرر الجيش الإسرائيلي تبريراته بأنه أغار على «مركز قيادة تابع لحركة حماس».

وقال الدفاع المدني في بيان إن الغارة استهدفت مدرسة مصطفى حافظ غرب مدينة غزة. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن طائرة إسرائيلية قصفت الطابق الثاني من المبنى «الذي يؤوي آلاف النازحين».

وقالت مصادر طبية إن «عدداً من القتلى وصلوا إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) أشلاء ممزقة، حيث كان من الصعب التعرف على ملامحهم».

استعادة جثث

وقصف الطيران الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في مدينة دير البلح ما أدى إلى مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين. وقالت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة: إن من بين القتلى شباناً وأطفالاً كانوا في المكان المستهدف.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن 5 فلسطينيين لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء قصف الجيش الإسرائيلي منزلاً في بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع. وأضاف: إن 4 فلسطينيين قضوا في قصف إسرائيلي على مركبة مدنية شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، كما أصيب 5 نازحين برصاص دبابات إسرائيلية هاجمت أطراف منطقة مواصي بلدة القرارة شمال غربي خان يونس.

وفي حين أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل ثلاثة جنود من قوة إسرائيلية خاصة غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلال اشتباك «من نقطة الصفر، قالت إسرائيل إنها انتشلت جثث ستة من أسراها من نفق في منطقة خان يونس. وذكر زاهيرو شاهار مور، ابن شقيق الأسير أفراهام موندر، الذي أعيدت جثته ضمن الجثث الست، أن السلطات الإسرائيلية «نسفت» فرص إبرام اتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى أحياء.

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