صحة غزة: ننتظر وصول تطعيمات مرض شلل الأطفال

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها مازالت بانتظار وصول التطعيمات الخاصة بحملة مكافحة مرض شلل الأطفال.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع "فيس بوك"، اليوم: "لكي نصل لكل طفل نحتاج إلى ظروف آمنة وهذا يتطلب وقف لإطلاق النار خلال فترة تنفيذ الحملة".

وكانت وزارة الصحة سجلت أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في مدينة دير البلح، لطفل يبلغ من العمر (10 أشهر)، حيث لم يتلق أي جرعة تحصين، واشتبه الأطباء بوجود أعراض مطابقة للمرض، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة في العاصمة الأردنية عمَان، تم تأكيد الإصابة بسلالة فيروس شلل الأطفال المشتقة من اللقاح.

وأعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، يوم السبت الماضي، أن "طواقم الوزارة في قطاع غزة ستنفذ حملة تطعيم للأطفال تحت سن 10 سنوات خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية".

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