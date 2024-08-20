الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثث 6 رهائن في غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء العثور في قطاع غزة على جثث ستة رهائن خلال عملية نفذها بالاشتراك مع الاستخبارات الداخلية.

وأوضح الجيش أنها جثث خمسة رهائن سبق أن أعلن مقتلهم خلال الأشهر الماضية وهم إليكس دانسيغ وشاييم بيري وياغيف بوشتاب ويورام ميتسغر ونداف بوبلويل، إضافة إلى جثة أبراهام موندر الذي اعلن كيبوتس نير عوز الثلاثاء وفاته.

وكانت رهينة سابقة أكدت لفرانس برس أن الرهائن الستة كانوا محتجزين معا في نفق بعدما اسرتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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