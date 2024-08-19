الأمم المتحدة تجدد مطالبتها "الحوثيين" بالإفراج الفوري عن الموظفين الدوليين المحتجزين لديهم

المصدر: وام

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أبدى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً قلقه البالغ إزاء سلامة موظفي الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية وكيانات القطاع الخاص الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً لدى الحوثيين لأكثر من شهرين وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

جاء ذلك خلال بيان للمتحدث الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة أدان خلاله غوتيريش بشدة، اقتحام الحوثيين مؤخرا مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، مشيرا إلى أن الحوثيين أعادوا تسليم المكتب اليوم إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن.

وجدد الأمين العام التأكيد على ضرورة معاملة المحتجزين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وتمكينهم من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين. ووصف “ الوضع الإنساني والتنموي في اليمن بالمريع حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص من تداعيات انعدام أمن الغذائي والأوبئة والنزوح وتضرر البنية التحتية والظروف الاقتصادية الحرجة”.

وأكد أن الأمم المتحدة تعمل بجد على معالجة آثار هذا الوضع على شعب اليمن مشددا على ضرورة ضمان سلامة الموظفين الدوليين، وعدم استهداف كيانات الأمم المتحدة وشركائها أواعتقالهم أو احتجازهم أثناء تنفيذ ولاياتهم.

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