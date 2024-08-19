الجامعة العربية تؤكد دعمها للدول المتأثرة بالأزمات الإنسانية في المنطقة

المصدر: وام

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أكدت جامعة الدول العربية التزامها بتقديم الدعم اللازم للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء، عبر آلياتها المختلفة بما في ذلك المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات التابعة لها.

وثمنت الجامعة العربية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، جهود الدول الأعضاء في دعمها المتواصل للدول المتأثرة بالأزمات الإنسانية مشيرة، إلى أن عام 2023 كان الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني، ومن المتوقع أن يكون عام 2024 أسوأ.

ودانت الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدةً أن ما يحدث يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية محذرة من خطر تفشي وباء شلل الأطفال في القطاع، وداعيةً إلى تقديم المساعدات الصحية اللازمة ودعم “الأونروا”.

في السياق ذاته، حذرت الجامعة العربية من انهيار القطاع الصحي في السودان وتفشي وباء الكوليرا ودعت إلى توفير اللقاحات اللازمة ودعم النداء الإنساني للسودان.

كما دعت إلى دعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة كارثة الفيضانات.

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