مقتل مستوطن إسرائيلي في هجوم بالضفة الغربية

المصدر: رام الله - وكالات

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قتل حارس أمن إسرائيلي، أمس، في هجوم بمستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن مستشفى إسرائيلي كان قد نقل إليه. وقال مستشفى بيلينسون في بتح تكفا (وسط): «بعد جهود كثيفة... أعلن الأطباء وفاة الرجل الذي أصيب خلال الهجوم».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن فلسطينياً «هاجم مدنياً وسرق سلاحه ولاذ بالفرار» في مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية في الضفة الغربية.

وتمّ تحديد هوية القتيل على أنه من سكان هذه المستوطنة القريبة من قرية جيت الفلسطينية، التي شهدت هجوماً نفذه عشرات المستوطنين، مساء الخميس، أسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، أحدهم حالته خطرة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. وأثار الهجوم إدانات واسعة من دول عدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين 25 فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم طالبة، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء المعلومات الفلسطينية ( وفا)، أمس: إن الاعتقالات توزعت على غالبية محافظات الضفة، ورافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازلهم.

وأشار البيان إلى أن «قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، في السابع من أكتوبر 2023».

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