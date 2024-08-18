الجزائر تعلن تزويد لبنان بالوقود لتشغيل محطات الكهرباء

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الإذاعة الجزائرية اليوم الأحد إن الجزائر ستزود لبنان على الفور بكميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار في البلاد.

وأضافت في بيان "أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة نجيب ميقاتي، لإبلاغه بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة من خلال تزويد لبنان الشقيق وبشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز