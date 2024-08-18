الكويت تعلن قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية

المصدر: كونا

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أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية، مشيرةً إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، أن المناطق تشمل: عبد الله المبارك، وغرب عبد الله المبارك، وجابر الأحمد، وجنوب الجهراء، وفهد الأحمد، وهدية، والسالمية، وشرق حولي، وخيطان، والفنيطيس.

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، قطع التيار عن أجزاء من مناطق: جليب الشيوخ، وحولي، ومبارك الكبير، وصباح الأحمد، والعمرية، والفروانية، والجهراء القديمة، وأبو فطيرة.

ودعت الجميع إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً باتباع إرشاداتها بهذا الشأن، لافتةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات جديدة خاصة بوضع الشبكة الكهربائية.

وأرجعت سبب القطع إلى ما حدث أمس من خلل في إمدادات الوقود (الغاز) الذي أدى إلى خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.

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