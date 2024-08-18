تطورات جديدة حول انقطاع الكهرباء في لبنان

المصدر: د ب ا

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كشف مدير منشآت النفط في معمل كهرباء الزهراني زياد الزين اليوم الأحد عن أن التغذية لن تطال إلا المرافق الحيوية في لبنان .

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن الزين قوله إن "الضخ بدأ الثالثة فجرا، بتسليم خمسة ملايين لتر، من المنشآت إلى معمل كهرباء الزهراني على سبيل الإعارة، عبر خط الجر الذي يربطهما وبعد إتمام كافة الملفات اداريا وفنيا وقانونيا".

وتوقع ،بعد اجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان اليوم، صدور قرار وبيان عن موعد إعادة تشغيل المعمل، الذي لن يطال بالتغذية مبدئيا الا المرافق الحيوية، مشيرا إلى أن "القرار اتخذ بعد مجموعة اتصالات امتدت حتى الفجر".

وأفادت معلومات ، أوردتها قناة الجديد اللبنانية بأن "رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك قطع إجازته في اليونان وعاد الى لبنان لترؤس إجتماع مجلس الإدارة الذي يعقد اليوم".

وأضافت المعلومات أنه "بعودة حايك أصبح بالإمكان إتخاذ الإجراءات القانونية والموافقة على شراء الفيول من العراق ومصر".

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت أمس السبت انقطاع التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية وبينها المطار والمرفأ والسجون.

وقالت المؤسسة ، في بيان، إن آخر مجموعة وحدات إنتاجية بمعمل الزهراني، الذي يزود البلاد بالكهرباء، خرجت عن الخدمة جراء نفاد الوقود المشغل لها.

وأوضحت المؤسسة أن توقف التغذية الكهربائية شمل مرافق رئيسية في البلاد، منها مطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ بيروت، والسجون، ومرافق الصرف الصحي، وضخ مياه الشرب.

ولفتت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن توقف جميع الوحدات الإنتاجية بهذه المحطة جاء بعد استنفاد جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها (من قبلها) من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة.

ويقع معمل الزهراني في جنوب لبنان، وهو أحد أهم محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، والوحيد العامل بها حاليا، حيث يزودها بأغلب احتياجاتها من الكهرباء.

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