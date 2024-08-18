الجيش الأمريكي يدمّر زورقاً حوثياً مسيّراً في البحر الأحمر

المصدر: عواصم-وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، تدمير زورق مسيّر حوثي في البحر الأحمر، قبالة محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت «سنتكوم» في بيان إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية زورقاً مسيَّراً أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر.

وأضافت «تم تحديد أن الزورق المُسيَّر شكّل تهديداً واضحاً وحتمياً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية بالمنطقة»، وفقاً لما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن البيان.

وشددت على أن قرار تدمير الزورق «اتخذ لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمناً للسفن الأمريكية والتابعة للتحالف وتلك التجارية».

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق، تدمير محطة تحكم أرضية في منطقة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي التي أعلنت تنفيذ 3 عمليات جديدة، استهدفت إحداها سفينة تجارية تدعى كونتشيب أونو في البحر الأحمر.

وكانت ميليشيا الحوثي شنت أكثر من 150 هجوماً على السفن منذ نوفمبر الماضي، كما توعدت بتوسيع هجماتها حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً.

وتصاعد التوتر منذ بدء ميليشيا الحوثي، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن. وتواصل الميليشيا توجيه ضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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