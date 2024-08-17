السيسي: استمرار الحرب في غزة يهدد بجر المنطقة إلى دائرة خطيرة من عدم الاستقرار

المصدر: وام

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي. وشدد السيسي على أن استمرار الحرب في غزة يهدد بجر المنطقة إلى دائرة خطيرة من عدم الاستقرار، مؤكدًا مسؤولية المجتمع الدولي في الضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور النزاع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن دعم بلاده الكامل للرؤية المصرية لوقف الحرب في غزة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في الوساطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.

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