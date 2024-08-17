مفاوضات غزة.. الوسطاء يقدمون اقتراحاً يقلص الفجوات

المصدر: عواصم - «وكالات»

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بعد يومين من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، اختتمت في الدوحة جولة تفاوض وصفت بالجادة والبناءة، على أن يلتئم شمل الأطراف والوسطاء قبل نهاية الأسبوع المقبل في القاهرة.وانتهت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، والتي استمرت يومين في العاصمة القطرية الدوحة دون نتائج.

وقال بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر وجمهورية مصر، إن المحادثات التي جرت على مدى الـ 48 ساعة الماضية في الدوحة كانت جادة وبناءة وأجريت في أجواء إيجابية. قال بيان الدول الثلاث، إن الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من دولة قطر وجمهورية مصر، قدمت لكلا الطرفين، أمس، اقتراحاً يقلص الفجوات .

بينهما ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الماضي، وقرار مجلس الأمن رقم 2735، وأن هذا الاقتراح يبنى على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

وأوضح الوسطاء، أن الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، فضلاً عن الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين. وكشف البيان، عن أن كبار المسؤولين من حكوماتنا سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق وفقاً للشروط المطروحة.

تحفظات

في السياق، أبدت حركة حماس تحفظات على نتائج الجولة. وقال المسؤول رفيع المستوى في الحركة، محمود مرداوي، إن حماس تلقت تحديثات حول المفاوضات، مشيراً إلى أن المقترحات تختلف عن تلك التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق.

إنهاء حرب

على صعيد متصل، قال مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال أحدث لقاءاتهما في يوليو الماضي، إنهاء الحرب على غزة في أسرع وقت، إلا أن ترامب انتقد أيضاً المطالبات بوقف إطلاق النار. وقال ترامب لصحفيين خلال مؤتمر صحفي: إنه يعرف ما يفعله.. شجعته على إنهاء ذلك.. يجب أن ينتهي الأمر بسرعة، لكن بانتصار.. حقق انتصارك وانه المسألة، يجب أن يتوقف ذلك.. يجب أن يتوقف القتل. وقال ترامب: منذ البداية، تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار..

تطالب على الدوام بوقف إطلاق النار، ذلك ليس من شأنه إلا منح حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد على غرار هجوم السابع من أكتوبر، سأقدم لإسرائيل الدعم الذي تحتاجه للانتصار لكنني أريدهم أن ينتصروا بسرعة. ونفى مكتب نتنياهو وترامب في تصريحين منفصلين اليوم تقريراً لأكسيوس قال إنهما تحدثا في اليوم السابق بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

أوامر إخلاء

في الأثناء، أصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، أمراً جديداً بإخلاء مناطق في جنوب ووسط غزة كانت محددة في السابق بأنها مناطق إنسانية آمنة، قائلاً إن هذه المناطق تستخدمها حركة حماس كقاعدة لإطلاق قذائف المورتر والصواريخ نحو إسرائيل.

وذكر أنه أرسل منشورات ورسائل نصية تحذيرية إلى سكان المنطقة الواقعة في شمال مدينة خان يونس بجنوب القطاع وفي شرق دير البلح، مشيراً إلى أن التحذير المسبق يهدف إلى تخفيف الضرر عن المدنيين وتمكينهم من الابتعاد عن منطقة القتال.

مطالب هدنة

بدورها، طالبت الأمم المتحدة، بهدنة لسبعة أيام في غزة لتلقيح 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال. وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي النوع 2 للأطفال تحت سن العاشرة في وقت لاحق هذا الشهر.

وأضافت أنه وفي غياب الهدن الإنسانية لن يكون من الممكن تنفيذ الحملة. وقال أياديل ساباربيكوف، رئيس فريق الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، إنه تم رصد فيروس شلل الأطفال من عينات من مياه الصرف الصحي في غزة. وأضاف في تصريحات للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من القدس: هناك خطر كبير لانتشار فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في غزة، ليس فقط بسبب اكتشافه بل بسبب الوضع السيئ للغاية فيما يتعلق بالصرف الصحي للمياه، قد ينتشر أيضاً على المستوى الدولي، في مرحلة صعبة جداً.

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