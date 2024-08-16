تمديد مفاوضات إطلاق النار في غزة ليوم آخر مع تجاوز عدد القتلى 40 ألفا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر أن يجتمع مفاوضون في العاصمة القطرية الدوحة مرة أخرى يوم الجمعة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بينما تواصل إسرائيل مهاجمة أهداف في القطاع الفلسطيني.

وقال مسؤولون في القطاع الطبي في غزة يوم الخميس إن عدد القتلى هناك تجاوز 40 ألفا بعد أكثر من عشرة أشهر من القتال. وأضاف المسؤولون القطريون والأمريكيون أن جولة المفاوضات التي بدأت يوم الخميس ستستأنف يوم الجمعة لليوم الثاني.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على المناقشات في الدوحة، رفض الكشف عن هويته، لرويترز إن محادثات الخميس كانت "بناءة". وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة، جون كيربي، للصحفيين في البيت الأبيض: "هذا عمل حيوي. يمكن التغلب على العقبات المتبقية، وعلينا إتمام هذه العملية".

في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل هجومها على غزة. وأفاد مسؤولون في القطاع الطبي في غزة بأن ستة فلسطينيين على الأقل قُتلوا مساء الخميس في غارة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا بشمال القطاع. كما قصفت القوات الإسرائيلية أهدافًا في مدينتي رفح وخان يونس الجنوبيتين في وقت سابق.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس على تيليجرام، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن استمرار عمليات إسرائيل يشكل عقبة أمام التقدم نحو تحقيق وقف إطلاق النار. وأضاف أن المحادثات يجب أن تتحرك نحو تنفيذ اتفاق إطاري تم الاتفاق عليه سابقًا وتحقيق وقف إطلاق نار كامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين الفلسطينيين، وصفقة تبادل الأسرى.

وأشار بدران إلى أن "الحركة تنظر إلى مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من منظور استراتيجي يهدف إلى إنهاء العدوان على غزة". ولم ينضم مسؤولون من حماس إلى محادثات الخميس، ولكن المسؤول أفاد بأن الوسطاء يعتزمون التشاور مع فريق حماس التفاوضي في الدوحة بعد الاجتماع.

وأشار مسؤولون في قطاع الدفاع إلى أن الوفد الإسرائيلي يضم رئيس المخابرات، دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ومنسق ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون. ويمثل واشنطن في المحادثات مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، اللذين دعا رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى المشاركة في المحادثات. كما يشارك عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، في محادثات الدوحة.

وتعقد المحادثات، وهي محاولة لإنهاء القتال وإراقة الدماء في قطاع غزة وإطلاق سراح 115 من الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين هناك، في الوقت الذي بدت فيه إيران على وشك الرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية، في طهران يوم 31 يوليو.

ومع إرسال سفن حربية وغواصات وطائرات حربية أمريكية إلى المنطقة للدفاع عن إسرائيل وردع أي هجوم محتمل، تأمل واشنطن أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى منع اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا.

وتتبادل كل من إسرائيل وحماس إلقاء اللوم على بعضهما البعض في الفشل في التوصل إلى اتفاق، لكن لم يستبعد أي من الجانبين التوصل إلى اتفاق. وأفاد مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي يوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سمح بقدر كبير من التصرف في التعامل مع بعض نقاط الخلاف الجوهرية.

وتتضمن نقاط الخلاف وجود القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والترتيب الزمني لإطلاق سراح الرهائن والقيود المفروضة على الوصول إلى شمال قطاع غزة.

وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى أن عدد القتلى الذي ذكرته وزارة الصحة في غزة والذي يتجاوز 40 ألفا "علامة فارقة مروعة للعالم". وأضاف في بيان من جنيف: "هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره سببه إلى حد كبير عدم امتثال قوات الدفاع الإسرائيلية لقواعد الحرب".

وعلى نحو منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه "قضى على" أكثر من 17 ألف مسلح فلسطيني في قطاع غزة منذ بدء الحرب. وفي غزة المدمرة، حيث دفعت الحرب سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبًا إلى النزوح عن ديارهم، هناك رغبة يشوبها اليأس في إنهاء القتال.

وقالت آية (30 عاما)، التي نزحت مع عائلتها إلى دير البلح في وسط قطاع غزة، عبر تطبيق للتراسل: "نحن متفائلون هذه المرة. إما أن تكون هذه المرة أو لا تكون أبدًا. أنا خائفة". وأضافت: "يمكن التغلب على العقبات المتبقية، ويتعين علينا إتمام هذه العملية. واليوم بداية مبشرة".

وفي الفترة التي سبقت محادثات الخميس، أبلغت حماس، التي ترفض أي تدخل أمريكي أو إسرائيلي في سيناريوهات "اليوم التالي" للحرب في غزة، الوسطاء أنه إذا قدمت إسرائيل مقترحًا "جادًا" يتماشى مع مقترحات الحركة السابقة، فإنها ستواصل المشاركة في المفاوضات.

وقال القيادي الكبير في حماس، سامي أبو زهري، لرويترز الخميس إن الحركة ملتزمة بعملية التفاوض، وحث الوسطاء على ضمان التزام إسرائيل بالمقترح الذي وافقت عليه حماس في أوائل يوليو، والذي قال إنه سينهي الحرب ويتضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز