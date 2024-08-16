مقتل وإصابة 10 أشخاص في مواجهات جنوبي لبنان

المصدر: بيروت - «د.ب.أ»

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تواصل التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وتخلله غارات وقصف متبادل بالمدفعية والصواريخ والمسيّرات. وقتل شخص وجرح تسعة آخرون في غارة نفّذتها طائرة مسيرة إسرائيلية مساء أول من أمس، واستهدفت سيارة في ساحة بلدة جديدة مرجعيون في جنوب لبنان، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.

وفي هذا السياق، أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا بعد ظهر أمس، مرابض مدفعية ‏إسرائيلية في الزاعورة بصواريخ الكاتيوشا، وموقع رويسات ‏العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة. وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية عصر أمس على بلدة يارون الجنوبية.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة، أن عناصره استهدفوا موقع معيان باروخ الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية، وتموضعاً لجنود ‏إسرائيليين في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح أمس، ساحة بلدة الخيام الجنوبية، وتسبب القصف باندلاع النيران في منزل في البلدة بعد استهدافه، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية تلة العزية وأطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي دير ميماس وكفركلا في الجنوب.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل ثلاثة أشخاص، أول من أمس، بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله أن من بين القتلى اثنين من عناصره. وجاء في بيان لوزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة التي استهدفت فيها إسرائيل بلدة مرجعيون، أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى سقوط قتيلين و4 جرحى بحال حرجة.

من جهتها أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن مسيرة استهدفت سيارة في ساحة جديدة مرجعيون حيث تكثر المحال التجارية. وأشارت وزارة الصحة إلى أن الغارة التي استهدفت فيها إسرائيل بلدة بليدا، أدت إلى مقتل شخص وجرح آخر. بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن سلاح الجو التابع له ضرب بنى تحتية لحزب الله بما في ذلك في منطقة بليدا. ولاحقاً جاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أن طائرة لسلاح الجو قضت على عناصر من حزب الله عملا في منطقة مرجعيون.

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